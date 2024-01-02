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Spor İşte Faslı yıldızın Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Kahroldular... Okan Hoca ne yapacak?
Spor

İşte Faslı yıldızın Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Kahroldular... Okan Hoca ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2024-01-02 00:09:00 -
İşte Faslı yıldızın Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Kahroldular... Okan Hoca ne yapacak?

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şu ana kadar istenileni ortaya koyamayan Ziyech'le ilgili Galatasaray kararını verdi. Ayrıca Cimbom, yeni transferler için kolları sıvadı. Ortasaha oyuncularına odaklanan Galatasaray, ilk transferini yapacak. Listedeki isimler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şu ana kadar istenileni ortaya koyamayan Ziyech'le ilgili Galatasaray kararını verdi. Ayrıca Cimbom, yeni transferler için kolları sıvadı. Ortasaha oyuncularına odaklanan Galatasaray, ilk transferini yapacak. Listedeki isimler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray’da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech olabilir.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

Galatasarayda sürpriz transfer hamlesi Ziyech yolcu, 8 numaraya iki aday

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı. Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte takımdan ayrılığı da beraberinde getirdi.
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Bu sebeple Galatasaray’da 30 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ziyech, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da çağrılmıştı.

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan kiralanan 27 yaşındaki Fransız orta saha Tanguy Ndombele yerine arayışlar sürmeye devam ediyor.

Ara transferde sözleşmesinden çıkacağı gündemde olan Ndombele yerine Sarı-kırmızılılar, gözünü Danimarkalı orta sahaya çevirdi. Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan Sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek.

2027’ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor.

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