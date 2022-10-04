İşte eylül ayının ihracat şampiyonu sektörü

Yeni Akit Ankara

Kimya sektörü eylül ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör oldu. Ülke ihracatından yüzde 14,7 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 28,2 arttı ve 2,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayı ile birlikte üst üste yedinci kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk dokuz aylık dönemde gerçekleştirdiği 25,5 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 40,2 büyüdü.

Kimya sektörü üst üste 7'inci kez ihracat şampiyonu oldu

Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz Eylül ayında gerçekleştirdiği 2,9 milyar dolarlık ihracat ile üst üste yedinci defa birinci sektör olmayı başardı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat liderliğini koruyor. Dokuz aylık dönemde sektör ihracatımız yüzde 40,2 artış ile 25,5 milyar dolara ulaştı. İçinde bulunduğumuz küresel gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda bu başarı daha önemli hale geliyor. Bu açıdan tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji arzı sıkıntısı, hammadde ve enerji maliyetlerimize ciddi bir yük oluşturuyor. Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon beklentileri söz konusu. Dolayısıyla son çeyrekte ihracatımız açısından riskler bulunuyor. Bu riskleri minimize edebilmek için ihracatçılarımıza finansmana ulaşımda kolaylık sağlanması ve desteklerin verilmesi büyük önem taşıyor. İKMİB olarak sektörümüzün ihracatına katkı sağlayacak sektörel ticaret heyetleri, fuar milli katılımları, alım heyetleri gibi faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Bu süreci birlikte en az hasarla atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.