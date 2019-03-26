İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün toplu skorları! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftası oynanan 7 karşılaşma ile devam ederken İngiltere deplasmanda Karadağ'ı 5-1 mağlup ederek günün en farklı skorunu elde etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında A, B ve H gruplarında 7 maç yapıldı.. Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Karadağ-İngiltere: 1-5 Kosova-Bulgaristan: 1-1 B Grubu: Portekiz-Sırbistan: 1-1 Lüksemburg-Ukrayna: 1-2 H Grubu: Türkiye-Moldova: 4-0 Fransa-İzlanda: 4-0 Andorra-Arnavutluk: 0-3

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