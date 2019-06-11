İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları! EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4.haftası oynanan 12 karşılaşma ile başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı. Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi. Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak. Sonuçlar şöyle: A Grubu Çekya-Karadağ: 3-0 Bulgaristan-Kosova: 2-3 B Grubu Ukrayna-Lüksemburg: 1-0 Sırbistan-Litvanya: 4-1 D Grubu İrlanda Cumhuriyeti-Cebelitarık: 2-0 Danimarka-Gürcistan: 5-1 F Grubu İspanya-İsveç: 3-0 Malta-Romanya: 0-4 Faroe Adaları-Norveç: 0-2 G Grubu Polonya-İsrail: 4-0 Letonya-Slovenya: 0-5 Kuzey Makedonya-Avusturya: 1-4

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