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İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4.haftası oynanan 12 karşılaşma ile başladı.

11 Haziran 2019 Salı 03:44
İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları!

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Çekya-Karadağ: 3-0

Bulgaristan-Kosova: 2-3

B Grubu

Ukrayna-Lüksemburg: 1-0

Sırbistan-Litvanya: 4-1

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-Cebelitarık: 2-0

Danimarka-Gürcistan: 5-1

F Grubu

İspanya-İsveç: 3-0

Malta-Romanya: 0-4

Faroe Adaları-Norveç: 0-2

G Grubu

Polonya-İsrail: 4-0

Letonya-Slovenya: 0-5

Kuzey Makedonya-Avusturya: 1-4

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 03:44
  1. EURO 2020
  2. EURO 2020 Elemeleri 4. hafta
  3. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

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