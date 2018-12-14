İşte Ersun Yanal'ın yardımcıları! Fenerbahçe'nin iki efsanesi geri dönüyor

Fenerbahçe'nin pazartesi oynayacağı Erzurumspor maçına Ersun Yanal'la çıkması bekleniyor.

Yardımcısı kim ya da kimler olacak?

Ajansspor’da yer alan habere göre; Yanal’ın yardımcısının Tuncay Şanlı veya Semih Şentürk’ün olma durumu var. Eğer bu ikiliyle uzlaşma sağlanamazsa Erwin Koeman ile de devam edilme durumunun olduğu öğrenildi.