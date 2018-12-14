İşte Ersun Yanal'ın yardımcıları! Fenerbahçe'nin iki efsanesi geri dönüyor
Fenerbahçe'de teknik direktörülük koltuğuna gelmesine kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu. Sarı lacivertli ekibin iki efsanesi Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün Yanal'ın yardımcıları olacağı öğrenildi.14 Aralık 2018 Cuma 02:50
Fenerbahçe'nin pazartesi oynayacağı Erzurumspor maçına Ersun Yanal'la çıkması bekleniyor.
Yardımcısı kim ya da kimler olacak?
Ajansspor’da yer alan habere göre; Yanal’ın yardımcısının Tuncay Şanlı veya Semih Şentürk’ün olma durumu var. Eğer bu ikiliyle uzlaşma sağlanamazsa Erwin Koeman ile de devam edilme durumunun olduğu öğrenildi.
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