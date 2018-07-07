İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin nedenleri

Günümüzde boşanmalar artış gösterdi. Birçok evlilik de arada sevgi olmasına rağmen boşanmayla sonlanıyor.

Peki erkekler neden boşanmak istiyor?

Erkekler eşleri onları değiştirmek istediğinde, başarılı olan eşin yanında kendini yetersiz hissettiğinde, sürekli eleştirildiğinde, sevgi ve ilgi hissetmediğinde, başka erkeklerle kıyaslandığında, özgürlüğü kısıtlandığında boşanmak istiyorlar.