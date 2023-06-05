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Medya İşte Erdoğan'ın önüne giden bomba rapor! Onu görünce hemen...
Medya

İşte Erdoğan'ın önüne giden bomba rapor! Onu görünce hemen...

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:52:00 -
İşte Erdoğan'ın önüne giden bomba rapor! Onu görünce hemen...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’nin milletvekili sayısı açık ara farklı olsaydı kabinenin bir kısmının devam edeceği kesindi. Bir defa bakanlar başarısız olduğu için değişmedi. Seçimden sonra Erdoğan’a verilen raporda Meclis’te bıçak sırtı bir denge olduğu, muhalefetin yeni bir grup kurması durumunda komisyonlarda zorlanılacağı belirtildi. O nedenle milletvekili olan bakanlar istifa ettirilmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni bakanları açıkladı. Bakanlıklar aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti. Dün devir teslim töreni yapıldı, yeni bakanlar görevlerine başladı. 

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişimin ilk işaretini milletvekili listelerinin yüzde 65’ini değiştirerek verdiğini belirterek, "Erdoğan böylece yeni bir sınıfı siyasete taşımış oldu. AK Parti 21 yıldır iktidarda. Bu seçimlerde en çok karşılaşılan talep değişim oldu. Erdoğan AK Parti’nin 21 yıllık birikimini koruyarak, partiyi yeniliyor. Ancak kabinedeki değişim biraz farklı. İbni Haldun, “Coğrafya kaderdir” demiş ya, Meclis’te de milletvekili sayısı aynı şey. AK Parti’nin milletvekili sayısı açık ara farklı olsaydı kabinenin bir kısmının devam edeceği kesindi. Bir defa bakanlar başarısız olduğu için değişmedi. Seçimden sonra Erdoğan’a verilen raporda Meclis’te bıçak sırtı bir denge olduğu, muhalefetin yeni bir grup kurması durumunda komisyonlarda zorlanılacağı belirtildi. O nedenle milletvekili olan bakanlar istifa ettirilmedi" dedi. 

 
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Yorumlar

Şevki

Erdoğan ın tek sevdiğim huyu yeni ekiplerle çalışmasıdır eskiden bakanlar vekiller ömür boyu olurlardı Erdoğan değiştirdi sistemi iyi oldu bide emeklilerin hakkını yedirmese memnun olurum
x

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