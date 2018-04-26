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İşte Erdoğan'ın miting programı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri için miting programı netlik kazanmaya başladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:54
İşte Erdoğan'ın miting programı!

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili  genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor. 27. Dönem Milletvekilliği Genel  Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29  Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak. Milletvekili aday adaylığı için ilgininin büyük olduğu AK Parti Genel  Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında görevliler yoğun mesai yapıyor.

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında  aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından,  milletvekilliği için adaylar belirlenecek.  

 

AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine  girildi. Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak.  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il  kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak. Erdoğan'ın 24  Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde  vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında  gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik  reformlara vurgu yapacak.   Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK  Parti'li belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:54
  1. İzmir
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