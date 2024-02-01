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Gündem İşte en yeni son dakika haberi: Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu aracı Türkiye'nin üzerinden geçti! Türkiye'ye böyle duyurdu
Gündem

İşte en yeni son dakika haberi: Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu aracı Türkiye'nin üzerinden geçti! Türkiye'ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-01 00:03:00 - 2024-02-01 00:03:52
İşte en yeni son dakika haberi: Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu aracı Türkiye'nin üzerinden geçti! Türkiye'ye böyle duyurdu

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçti. Birçok ülkenin dikkatini çeken Gezeravcı'ya yorum yağmaya başladı.

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye’nin üzerinden geçti.

TUA’nın sosyal medya hesabından “Gurur Duy Türkiye” etiketiyle paylaşım yapıldı.

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, bugün Türkiye’nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, “Türkiye için Alper Gezeravcı’yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)” ifadesi kullanıldı.

 
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