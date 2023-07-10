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Ekonomi İşte en ucuzu! Sigara fiyatlarına zam
Ekonomi

İşte en ucuzu! Sigara fiyatlarına zam

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:38:00 -
İşte en ucuzu! Sigara fiyatlarına zam

Vergilere gelen zam sigara fiyatlarına da yansımaya başlarken, dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zammın ardından bir fiyat artışı da PM grubunda yaşandı. Grubun en ucuz sigarası 42 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası ise 48 TL oldu.

Vergilere gelen zam sigara fiyatlarına da yansımaya başlarken, dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zammın ardından bir fiyat artışı da PM grubunda yaşandı. Grubun en ucuz sigarası 42 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası ise 48 TL oldu.

Yeni vergi zamlarının ardından birçok sektörden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara geçen ay yapılan 5 TL'lik zammın ardından ikinci güncellemeler de geliyor.

İLK ZAM JTİ GRUBUNA

Dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 41 liraya, en pahalı sigarası ise 46 liraya çıktı. JTİ grubuna gelen zammın ardından bugünse PM grubunun fiyatları arttı.

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