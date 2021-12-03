İşte en etkili zayıflatan yöntem
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Zayıflamak isteyenler için Hızlı Zayıflama Kürü nasıl yapılır? İşte tarifi...
Hızlı Zayıflama Kürü hazırlanışı
3 yemek kaşığı kadar yoğurt çırpıldıktan sonra içine önce 2 tatlı kaşığı pul biber, sonra da yarım limon katılarak karıştırılır. Yatmadan yarım saat önce tüketilecek bu karışım metabolizmayı hızlandırır, gece yaşanacak açlık krizlerinin önüne geçiyor ve yağ yakımını arttırır.
Kilo Verme Diyetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yağlı besin tüketimini düşük tutmamaları,
Gece geç saatlerde yemek yememeleri,
Düzenli olarak spor yapmaları,
Diyet uygulanırken özellikle yeşil sebzelerle beslenmeli,
Bol bol su içmeli,
Protein bakımından ve tok tutma özelliği olan yumurtayı bolca tüketmeli,