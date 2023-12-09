İşte en çok satan katlanabilir telefonlar

Yıllardır dünyanın en büyük katlanabilir akıllı telefon markası olan Samsung, 2023'ün 3. çeyreğinde de ilk sıradaki yerini korudu. DSCC'nin yeni bir raporuna göre, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in piyasaya sürülmesi sayesinde katlanabilir akıllı telefon pazarı Temmuz - Eylül döneminde hareketli bir çeyrek geçirdi. Ancak, rakiplerin yeni ürünler piyasaya sürmesinin ardından Samsung satışlarının dördüncü çeyrekte düşeceği tahmin ediliyor.

Samsung bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 72'lik bir pazar payına sahipti, ancak dördüncü çeyrekte bu oranın %42'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu düşüşün nedeni, rakip markaların daha yeni ve daha iyi özelliklere sahip katlanabilir telefonlarının piyasaya sürülmesi. Genel olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı gerçekleşti; bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 215, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 16 artış anlamına geliyor. Huawei yüzde 9 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Honor yüzde 8 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı.

Galaxy Z Flip 5, 2023'ün 3. çeyreğinde en çok satan katlanabilir akıllı telefon oldu ve yüzde 45 pazar payı elde etti. Galaxy Z Fold 5 aynı çeyrekte yüzde 24 pazar payına sahipti. Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2, her biri yüzde 6 pazar payıyla en çok satan üçüncü ve dördüncü akıllı telefonlar oldu.

2023'ün tamamında, katlanabilir akıllı telefonların toplam satışının geçen yıla kıyasla yüzde 23'lük bir artışla 15,8 milyon adede ulaşması bekleniyor. Huawei ve Honor'un bu yılın son çeyreğinde sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 pazar payına ulaşması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5'in pazar payının yüzde 22'ye düşmesi beklenirken, Huawei Mate X5'in pazar payının yüzde 15'e ulaşması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Z Flip 4'ün bu yıl en çok satan telefonlar listesinde beşinci sırada yer alması muhtemel.

Samsung Display, birçok katlanabilir telefon için katlanabilir OLED paneller üretiyor ve geçmiş yıllarda bu alanda oldukça güçlü bir konuma sahipti. Ancak Çinli OLED panel üreticilerinin pazar paylarını artırmasıyla pazar payı artık azalıyor. BOE ve CSOT gibi Çinli firmaların katlanabilir OLED panelleri artık LTPO, POL-LESS ve UTG gibi daha önce yalnızca Samsung Display'in OLED panellerinde bulunan gelişmiş özellikler sunuyor.

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Nitekim bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung Display'in katlanabilir OLED pazar payının yüzde 75'ten sadece yüzde 35'e düşmesi bekleniyor. Bu, mobil OLED segmentinde lider olarak kabul edilen Samsung Display için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Samsung'un daha fazla müşteri ve satış çekmek için ya fiyatlarını düşürmesi ya da yeni inovasyonlar getirmesi gerekiyor.

Kaynak: chip.com.tr