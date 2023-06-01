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Otomotiv İşte en çok ilana çıkanlar! İkinci el araç piyasasında ilginç istatistik
Otomotiv

İşte en çok ilana çıkanlar! İkinci el araç piyasasında ilginç istatistik

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:53:00 -
İşte en çok ilana çıkanlar! İkinci el araç piyasasında ilginç istatistik

Yaz aylarına girerken 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki ikinci el araçlar ilanlarda daha çok yer alırken ilan sayılarında küçük düşüşler yaşandığı görüldü. 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araç sahiplerinin ise araçlarını satma eğiliminde oldukları gözlemlenirken; en çok 2012 model araç ilanı verildi.

2. el otomobil ilan platformu arabam.com, mayıs ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Mayıs ayında ilanlarda en çok 400.000 TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2011, 2015 ve 2016 yılına ait modeller oldu. Mayıs ayında ilanlarda en çok düz vitesli araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %68 oldu. Mayıs ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde:

İkinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu

arabam.com’da mayıs ayında ikinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik kısmı oluşturdu.

İlanlarda En Çok Görülen Marka ve Modeller

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Polo oldu. Bu modelleri de sırasıyla Honda Civic ve Volkswagen Golf takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde Önde Olan Modeller

arabam.com`da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında Dacia Duster %19 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Duster modelini sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Mitsubishi L 200, Fiat Egea Cross, Kia Sorento ve Nissan Juke modelleri izledi.

Mayıs Ayında İlanlarda En Çok 2012 ve 2011 Model Araçlar Görüldü

arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, %6,8 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. İkinci sırada %6,3 ile 2011 ve %6 ile 2015 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %15’ini oluşturdu.
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İlanların Motor Hacmine Göre Dağılımı

arabam.com’daki ilanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %15,3 oranı ile 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar oluşturdu. 200.000 TL ve altındaki araçlar ile 200.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar, ilanların %13,9’unu, 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar ise %13,1’ini oluşturdu. 800.000 TL ve üzerindeki araçlar da ilanların %16,5’ini oluşturdu.

Düz Vitesli Araçların İlan Oranı Değişmedi

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında mart ve nisan aylarında olduğu gibi mayıs ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %68’ini oluşturdu. Otomatik vitesli araçlar ilanların %19’unu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %14’ünü oluşturdu.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %51,91 oldu. LPG’li araçlar %27,07 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %20,45’ini oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Kilometre Aralığına Göre Araç İlan Oranları

İkinci el piyasasında mayıs ayında ilanlar en çok 200.001 km. – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %28 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.

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