İşte ekonomistlerin tahmini! Gözler Merkez Bankası'nda

Gözler bugün açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında. Peki faiz artırımına gidilecek mi? Uzman isimler faiz politikasıyla ilgili tahminlerini açıkladı.

Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi? İşte detaylar...

Merkez sürpriz yapar mı?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası politika faizini sabit bırakacaktır. Eğer bir sürpriz olursa 200 baz puanlık faiz artışı olabilir. Enflasyonist süreç baskı yapıyor.

‘ONS altın 2000 doları bulacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını artırmaya devam edeceğiz diyor. Ukrayna’daki savaş da emtialara talebi düşürmüyor. Altın fiyatlarında duraklama olması lazım ancak emtialarda yukarı yönlü seyir sürüyor. Şu anda 1860 dolarlar civarında ons. Fiyatı 2 bin dolarları bulacak gibi.



15 gün önce 900 liranın altına kadar gerileyen gram altın 960 civarına yükseldi. Altının ons fiyatı 2 bin dolara doğru gidiyor. O yüzden gram altın fiyatının da aşağı yönlü seyredeceğini zannetmiyorum."

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: "Aralık 2020’den bu yana gördüğümüz kadarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı alınan kararların uygulanmasının beklenmesi yönünde gerçekleşmektedir.

Yani yüzde 14’lük politika faizi kararı alındıktan sonra bu kararın uzun vadeli uygulamada piyasaları nasıl etkilediği görülecek. Daha sonra da yeniden karar verilecek şekilde Merkez Bankası para politikası metninde yer almıştı. Fakat gelinen aşamada özellikle enflasyonla ilgili sürecin daha hızlı gelişmesi ve yıllık bazda yüzde 69.9’luk enflasyona ulaşılması, aynı zamanda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının da enflasyondaki beklentiyi yukarı yönlü taşıması, yani kısacası enflasyonun sürekli artıyor olması Merkez Bankası’nın bugün alacağı faiz kararını çok daha önemli hale getirmiştir.

Faiz kararında sürpriz olur mu?

Gördüğümüz kadarıyla bugünkü toplantıdan faiz artırım kararı ya da faiz azaltım kararından ziyade bekle gör politikasının yeniden faizlerde bir değişime gidilmeyeceğini göstermektedir. Yaz aylarıyla birlikte nispi de olsa enflasyonda gevşeme beklentisi bu ayki toplantıda da daha ziyade Merkez Bankası’nın pas geçeceği yönünde beklentileri artırmıştır.

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen açıklamalar özellikle gelişen enflasyon ışığında Fed’in yıl sonuna doğru faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi hem altının yönünü yukarı çevirmiş hem de dolar endeksini 101.5 seviyelerine kadar geriletmiştir.

Merkez Bankası da bir taraftan iç piyasadaki enflasyon gelişmelerini diğer taraftan küresel konjonktürdeki gelişmeleri göz önüne aldığında çok yüksek ihtimalle bu ayki toplantısında da faiz indirimi ya da artırımı yönünde karar vermeyecektir.

"Piyasalar için sürpriz olmayacak"

Ancak yıl sonuna doğru Fed’in faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi, diğer taraftan 3. çeyrek itibarıyla ECB’nin de faiz artıracağı beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli unsur olmuştur. Bu beklentinin gerçekleşme olasılığı arttıkça altının yönü de yukarı olacaktır. Çok muhtemeldir ki bu beklenti gerçekleşirse yıl sonuna doğru 2 bin 100 dolar seviyelerini geçen altın piyasalar için sürpriz olmayacaktır.



Ancak küresel piyasalarda dolar endeksi gerilerken iç piyasada dolar kurunun artmasıyla birlikte kısmi de olsa altının ons fiyatının yönünü yukarı çevirip 1860 dolar seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 966 lira seviyesini aşmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki kurdaki ani çekilmeler de gram bazlı altın fiyatının ani düşüşler yaşaması da olabilecek bir unsurdur."

Şu anda Merkez Bankası'nın önden bir yönlendirme henüz yapmadığını belirten Ekonomist Taner Özarslan ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artan döviz kurları risk primi (CDS) yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası bankaları yüzde 14 politika faiziyle fonlamaya devam ediyor.



Merkez Bankası genel olarak faiz hareketlerinden önce sözlü bir yönlendirmede bulunuyor. Şu anda henüz bu tür bir açıklama olmadığı için bugünkü toplantıda da bir faiz kararı değişikliği beklenmiyor. Her ne kadar faiz artırımının ekonomik olarak gerekli olduğu beklentimiz değişmese de.

Yıl sonuna doğru faiz artışı olur mu?

Muhtemelen olur. Zayıflayan Türk lirası, artan risk primi ve dünya merkez bankalarının faiz artırımı tercihini hızlandırması ile Merkez Banka’mız da bir şekilde faiz artırma yoluna girecektir.

Faiz artışından çok sonraki dönemde ne yapılacağı önemli. Faiz ile enflasyon arasında büyük bir fark bulunuyor. Önemli olan enflasyonu dizginleyecek faiz politikası ne olacak ve nasıl bir plan dahilinde enflasyon düşürülecek. Piyasanın buna ikna olması, Hazine tahvilleri başta olmak üzere uzun vadeli planların buna göre yapılması gerekiyor.

Faizi artırmak tek başına çözüm değildir. Önemli olan enflasyonu düşürecek bir sıkı para politikası uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine karar vermektir."