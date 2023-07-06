İşte E-Ticaret alışverişlerinde en çok tercih edilen günler

Alışveriş sitesi Avantajix.com’un Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerinden yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl gerçekleşen 800 milyar TL’lik toplam e-ticaret satışlarının 146 milyar 240 milyon lirası pazartesi günleri yapıldı. Pazartesi gününü 131 milyar 920 milyon liralık cironun gerçekleştiği çarşamba günü takip etti.

En düşük ciro pazar günleri

Cuma, 121 milyar 440 milyon lira ile e-ticarette satışların en yoğun olduğu 3. gün olurken; perşembe günleri 121 milyar 360 milyon, salı günleri ise 114 milyar 240 milyon liralık satış hacmi oluştu.

E-ticarette satışların en düşük olduğu gün 69 milyar 520 milyonluk ciroyla pazar olurken, bir diğer hafta sonu günü olan cumartesi ise dijital pazarlarda 95 milyar 280 milyon liralık satış gerçekleşti.

Günlük sipariş adedi 13 milyonu aştı

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pazartesi alışverişlerinin hafta içi günlük ihtiyaçların karşılanmasına, çarşamba ve sonrası günlerdeki alışverişlerin ise hafta sonu tatiline yönelik yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Sipariş adetleri de yüzde 43 artışla 4 milyar 787 milyon adede yükseldi. Günlük sipariş adeti 13 milyonu aştı. E-ticaretteki bu gelişme kargo, kurye şirketlerinin inanılmaz oranda büyümesine yol açtı, istihdama büyük katkı sağladı. Ayrıca, son aylarda fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı en uygun fiyatlı ürüne ulaşma isteği daha da önem kazandı. Saatlerce çarşı, pazar gezmektense internette arama yapılarak birkaç dakikada en ucuz ürüne ulaşmak mümkün. İnsanlar bu avantajından dolayı e-ticareti sevdi. Kupon kodu dağıtan, Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça nakit para kazandıran siteler ilgi odağı oldu. E-ticaretteki artış bu yıl da katlanarak sürecektir.”

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