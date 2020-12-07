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Teknoloji İşte dünyanın en büyük drone'u!
Teknoloji

İşte dünyanın en büyük drone'u!

Yörüngeye uydu taşıyacak dünyanın en büyük drone'u (İnsansız Hava Aracı) görücüye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:23:00 -
İşte dünyanın en büyük drone'u!

Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor.

Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor.

Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor.

Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor.

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