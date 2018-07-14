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İşte Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan-Fransa finalinin detayları...

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Fransa finalde karşı karşıya gelecek.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:19
İşte Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan-Fransa finalinin detayları...

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak.

Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

 

 

FRANSIZLARIN 3., HIRVATLARIN İLK FİNALİ

Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefi ile bu maça çıkacak.

Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:19
  1. 2018 FIFA Dünya Kupası
  2. Hırvatistan
  3. Moskova
  4. Fransa
  5. Rusya

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