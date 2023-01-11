İşte dün Türkiye’ye giren ve çıkan doğalgaz miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 36 milyon 13 bin 925 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 80 milyon 328 bin 330 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 331 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 863 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 911 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 751 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 209 milyon 280 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 982 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.