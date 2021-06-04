İşte dolarda son durum!

Döviz kurlarında rekorlarla başlayan hafta dalgalı seyrini son gününde de sürdürüyor. Sabah saatlerinde 8,70'in üzerinde kurlar, öğleden sonra 8,65'in altına geriledi.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi mesajlarıyla tarihi seviyelerini 8,88'e çıkaran dolar/TL haftanın geri kalanını 8,70'in altında geçirdi. Erdoğan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu'nun mevcut duruşun süreceği şeklinde yorumlanan açıklamaları kurların zirveden dönmesinde etkili oldu.

Enflasyon düştü

Mayıs enflasyondaki düşüşün, faiz indirim endişelerini canlandırması TL'de değer kayıplarını da beraberinde getirdi ve kur yeniden 8,70'in üzerine çıktı. Mayıs ayında TÜFE yüzde 1.46 artış beklentilerinin oldukça altında yüzde 0.89 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise Nisan'daki yüzde 17.14 seviyesinden yüzde 17.25'e yükseleceği beklentilerinin aksine yüzde 16.59'a gerilemişti.

Haftanın son işlem gününde 8,70'in üzerinde başlayan dolar/TL, saat 15:30'da gelen ABD tarım dışı istihdamının beklentilerin altında kalmasıyla yönünü bir kez daha aşağıya çevirdi. Dolar/TL kuru 8,65'in altını görürken euro/TL ise gün içi en düşük seviye olarak 10,51'i gördü.

ABD verisine verilen kısa süreli tepkinin ardından dolar/TL yeniden 8,65'in üzerine çıktı ve 8,66-8,67 düzeyinde dengelendi.

ABD'de istihdam beklentileri karşılayamadı

ABD'de Mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam artışı Mayıs ayında 559 bin oldu. Beklentiler mayıs ayında ülkede tarım dışı istihdam artışının 675 bin olması yönündeydi. Veriler ülkede tarım dışı istihdam verisinin ekonomist beklentilerinin altında kaldığına işaret ederken, ülkede işsizlik oranı yüzde 6,1'den yüzde 5,8'e geriledi.