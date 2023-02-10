İşte depremde oluşan yüzey kırığı! Şok görüntü
Gaziantep’ın Nurdağı ilçesinde deprem sırasında meydana gelen yüzey kırığı ve yatay yer değiştirme, uyduya böyle yansıdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor.
Türkiye günlerdir enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşabilmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.
Çalışmalar devam ederken, depremde meydana gelen görüntüler de izleyenleri ürkütüyor.
Gaziantep’ın Nurdağı ilçesinde deprem sırasında meydana gelen yüzey kırığı ve yatay yer değiştirme, uyduya böyle yansıdı.