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İşte Demirtaş'ı açıklayacakları tarih!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Aday önerileri aldık. Bu aday önerileri üzerinden de 4 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız. Gelen önerilerde hem parti içi hem de parti dışındaki görüşmelerde Selahattin Bey'in adı öndedir." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:38
İşte Demirtaş'ı açıklayacakları tarih!

Sezai Temelli, bir otelde HDP Diyarbakır İl Başkanlığınca bazı sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda izledikleri stratejilerinin kendi adaylarıyla seçime girmek olduğunu aktaran Temelli, "Seçime güçlü bir aday ve Türkiye'nin adayı ile gireceğiz. Çünkü karşımızdaki Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin alabileceği azami oyu açığa çıkarmak büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Temelli, Cumhurbaşkanlığı seçimine tüm muhalefetin ayrı ayrı kendi adayıyla girmesinin, olabildiğince geniş bir muhalefet cephesi yaratması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gazetecilerin terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorusunu Temelli, şöyle cevapladı:

"Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin adayı olarak belirlemek açısından bir havuz oluşturduk. Aday önerileri aldık. Bu aday önerileri üzerinden de 4 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız. Gelen önerilerde hem parti içi hem de parti dışındaki görüşmelerde Selahattin Bey'in adı öndedir. Adının öne çıkması kimseyi de şaşırtmamalıdır. Çünkü Sayın Demirtaş, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye'nin adayı olarak çıkmıştı. Bugün de Türkiye'nin adayı olarak çıkacaktır. Umudumuz bu şekildedir."

Toplantıya, HDP milletvekilleri Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Feleknas Uca, Nimetullah Erdoğmuş, İmam Taşçıer de katıldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:38
  1. Selahattin Demirtaş
  2. Sivil Toplum Kuruluşu
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. Feleknas Uca
  5. Diyarbakır

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