  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşte DAEŞ hapishanelerinde bulunan Türkmen kadın sayısı! Erşat Salihi duyurdu
Dünya

İşte DAEŞ hapishanelerinde bulunan Türkmen kadın sayısı! Erşat Salihi duyurdu

Irak Türkmen Cephesi ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 400 Türkmen kadınının Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e bağlı hapishanelerde bulunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:00:00 -
İşte DAEŞ hapishanelerinde bulunan Türkmen kadın sayısı! Erşat Salihi duyurdu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 400 Türkmen kadınının Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e bağlı hapishanelerde bulunduğunu duyurdu.

Salihi yaptığı yazılı açıklamada, Irak İstihbarat Servisi’nin Türkmen kadınların DAEŞ elinde bulunduğu yönündeki resmi belgelerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun yazışmaları üzerine Irak Ulusal İstihbarat Servisi’nce 400’den fazla Türkmen kadınının Suriye’de DAEŞ’e bağlı Rakka, Haseke ve Afrin hapishaneleriyle Hol Kampı’nda bulunduğu tespit edildi."

Salihi, söz konusu Türkmen kadınların kurtarılması için Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden isimlerle ilgili olarak konuştu.
CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı...
Adıyaman'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Adıyaman'da kaza! Yaralılar var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay