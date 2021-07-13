İşte CIA beslemesi Gülen'in içler acısı hali... Köşeye sıkışınca küfüre sarıldı

Artık iyice köşeye sıkışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen şakirtlerini motive etmek amacıyla yeni yalanlar uydurmaya başladı.

ABD'nin maşalığını yapan CIA beslemesi Gülen iyice sapkınlaşarak yüce ALLAH tarafından sadece bazı peygamberlere mucize olarak bahşedilen "ölünün diriltilmesi"nin gelecekte doktorlar eliyle yapılabileceği safsatasını ortaya attı.

En temel İslami ilkeleri dahi yok sayarak küfür niteliğinde sözler sarfeden Gülen, bunun yanında insan eliyle de canlı yaratılabileceği hezeyanında bulundu.

FETÖ’nün yargı ayağını organize eden yazılarıyla bilinen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurtdışına kaçan hortumcu Akın İpek’in işçisi Faruk Mercan, "tefsir" adı altında şarlatan Gülen'in küfre varan şu anlatımlarını yazdı:

"Allah dilerse beşer eliyle canlı yaratabilir. Bugün mümkün görünmese de gelecekte insan eliyle bir canlının meydana gelmesi, ölü bir insana soru sorulduğunda onun cevap vermesi ihtimal dahilindedir…"

Daha sonra Hocaefendi’ye, "Bu mesele ileride tıbbın erişebileceği seviyeyi mi ifade ediyor" diye sorduğumda şunları ifade etti:

"Bediüzzaman Hazretleri de buna işaret ediyor. Gelecekte ölmüş bir insanı tekrar hayata döndürmek mümkün olabilir. Kalbi durmuş insanı tekrar hayata döndürme mümkün olabilir. Üzeyir Aleyhisselam öldükten yüz sene sonra diriliyor. Cenab-ı Hak, Hazret-i Mesih eliyle ölüleri diriltiyor ve anadan doğma körlerin gözünü açıyor."