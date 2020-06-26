İşte CHP’nin tasarruf anlayışı! Günde 2 tweete ayda 40 bin TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun israf ile mücadelede örnek gösterdiği CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyasını yöneten firmayı paraya boğduğu ortaya çıktı. Milletin malını açık büfe gibi kullanan, müsriflikte sınır tanımayan, yakasında rozeti olmayana ekmek vermeyen CHP’deki israf saltanatını deşifre etmeye devam ediyoruz.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İsraf haramdır. Özlem Çerçioğlu’nu örnek alsınlar” diyerek işaret ettiği CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde israf skandalı yaşanıyor. “Topuklu Efe” lakaplı Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığını yaptığı CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin günde 2 tweet atan firmaya ayda 39 bin 187 lira ödediği belirlendi. Seçimden önce “israf var” diyerek algı operasyonu yapan CHP’nin Aydın Belediyesi’nin 8 ay süreli yapılan ihaleye, toplamda 313 bin 500 lira verdiği tespit edildi.

7 aylık firma ihaleyi kazandı

Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 16 Mart Pazartesi günü, “Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının İçerik Geliştirme, Raporlama ve Yönetilmesi Hizmet Alımı” ihalesi yapıldı. 2 farklı firmanın katıldığı ihaleyi, Muğla’da faaliyet gösteren Esco Reklamcılık isimli şirket, 5 bin lira farkla kazandı. CHP’li Çerçioğlu’ndan ihaleyi kapan Esco’nun, 11 Eylül 2019 yılında kurulduğu, 7 ay sonra da büyükşehir belediyesine hizmet vermeye başladığı öğrenildi. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait “aydin.bel.tr” isimli resmi sayfada, ballı ihaleye dair hiçbir dokümanın yer almaması zihinlerde soru işareti doğurdu.

Çalışarak değil yatarak kazanıyorlar

Öte yandan; Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve ayda 40 bin lira alan teknoloji firmasının, sosyal ağlarda aktif paylaşım yapmaması dikkat çekti. CHP’li belediyenin para akıttığı firmanın, “@AydinBuyuksehir” kullanıcı adlı Twitter hesabı ile @tcaydinbuyuksehirbelediyesi isimli Facebook hesabından son 7 günde sadece 5 paylaşım yaptığı görüldü. Kamudaki tasarruf tedbirlerini kulak ardı eden CHP’li belediyenin, halkın parasını sorumsuzca elden çıkarması, israfta ulaşılan son noktayı da tescillemiş oldu.