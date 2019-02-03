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İşte CHP’nin renkleri! Sapkınlığın hamileri CHP’nin gözdesi

24 Haziran seçimlerinde, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi TBMM’ye sokan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ise terör uzantılarıyla işbirliğine giden CHP, LGBTİ’li sapkınlara da göz kırptı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:40
İşte CHP’nin renkleri! Sapkınlığın hamileri CHP’nin gözdesi

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi LGBTİ’li sapkınlara da yeşil ışık yaktı. Türk aile yapısının temelini hedef alan ve gençliğimizi ifsad eden LGBTİ’li sapkınlara kol kanat geren CHP’li belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Nilüfer Belediyesinde LGBTİ’li sapkınlara 5’te 1 oranında kota ayıran Mustafa Bozbey’in ismi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklandı. LGBTİ’li sapkınların belediyeleri daha iyi sömürmesi için ‘LGBTİ dostu belediye projesi” ifsadını ülkemize taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İzmir’in Karabağlar ilçesi Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yeniden aday yapıldı. Ataşehir Belediye başkanlığı yaptığı süreçte belediyenin imkanlarını homolara peşkeş çeken Battal İlgezdi yeniden aday gösterilirken, Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı konferans salonlarında ‘cinsiyet eşitliği’ seminerleri düzenletenHasan Akgün de koltuğunu korudu.

Homolarla kol kola

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde cami yaptırmak isteyenlere olağanüstü zorluklar çıkartan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildiğinde ise cami cami dolaşan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yoldaşları da homolardan oy dileniyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mustafa Bozbey, LGBTİ’li homoları kollamasının mükafatını büyükşehir belediyesine aday gösterilerek aldı. Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi’ne, 5’te 1 oranında homo kotası getiren Bozbey, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

LGBTİ seviciler yeniden aday

Belediyelerin imkanlarının sapkın homolara peşkeş çekilmesine zemin hazırlayan  “LGBTİ Dostu Belediye İçin Belediye Eşitlik Endeksi Projesi” fesadının uygulanabilirliği noktasında adım atan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, yeniden aday gösterildi. Dört dönemdir Eskişehir’i yürüten Büyükerşen’in ilerlemiş yaşına rağmen yeniden aday gösterilmesi, CHP’deki yetişmiş adam kıtlığını da gözler önüne serdi. Aynı projede emeği olan Karabağlar Belediyesi Başkanı Muhittin Selvitopu da aday gösterilerek ödüllendirildi. 

Ataşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı yolsuzluklar nedeniyle görevinden alınan ve belediyenin resmi hesaplarından LGBTİ’li sapkınların sözde onur haftasını kutlayan Battal İlgezdi de yeniden aday gösterildi. Hakkında yürütülen onlarca yolsuzluk soruşturmalarına rağmen İlgezdi’nin tekrardan aday gösterilmesi ise devlete meydan okuma olarak yorumlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de, belediyenin konferans salonlarında ‘cinsiyet eşitliği seminerleri’ düzenlemesinin karşılığı olarak koltuğunu korudu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:40
  1. PKK
  2. HDP
  3. CHP
  4. yerel seçimler
  5. LGBTİ
  6. Türk aile yapısı
  7. LGBTİ’li sapkınlar
  8. CHP’li belediye başkanları
  9. Nilüfer Belediyesi
  10. Mustafa Bozbey
  11. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
  12. LGBTİ dostu belediye projesi
  13. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
  14. İzmir’in Karabağlar ilçesi Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu
  15. Ataşehir Belediye başkanlığı
  16. homolar
  17. Battal İlgezdi
  18. Büyükçekmece Belediyesi
  19. cinsiyet eşitliği
  20. Hasan Akgün
  21. Beylikdüzü Belediye Başkanı
  22. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  23. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  24. CHP’li belediye başkanı Mustafa Bozbey
  25. LGBTİ’li homolar
  26. Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi
  27. LGBTİ Dostu Belediye İçin Belediye Eşitlik Endeksi Projesi
  28. yolsuzluk soruşturmaları

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