İşte CHP'nin özgürlük anlayışı! Faik Öztrak A Haber muhabirine sorusundan dolayı "trol, tetikçi" dedi

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Her fırsatta "Özgür basın" naraları atan muhalifler, istemedikleri soruyu soran gazetecileri tartaklayıp, hakarette bulunuyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında A Haber muhabirine, "Tetikçi" hakaretinde bulundu.

Öztrak'ın toplantısını takip eden A Haber muhabiri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İngiltere’ye temiz para bulmaya gidiyorum" açıklaması ve geçmişte İngiltere için yaptığı "tefeciler" eleştirisine ilişkin bir soru yöneltti.

Cevap veremeyince hakaret etti!

Soru karşısında verecek cevap bulamayan CHP'li Öztrak, hakaret diline başvurdu.

Meslektaşlarının yanında, canlı yayındayken A Haber muhabirini soru sorması sebebi ile hedef gösteren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Bu soruyu soran herhalde bir basın mensubu değil, olsa olsa bir trol. Genel Başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri güya soru soruyor. Gazetecinin ahlakı vardır. Bu yapılanın adı gazetecilik değil, olsa olsa tetikçiliktir.