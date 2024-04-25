İşte CHP'nin özendiği Batı'nın kirli yüzü! ABD'de katliama karşı çıkan üniversite öğrencilerine joplu gözaltı

CHP'nin Türkiye'deki üniversitelerde özgürlük olmadığını ileri sürerek örnek gösterdiği Batı'nın gerçek yüzü İsrail karşıtı protestolarda bir kez daha gün yüzüne çıktı.

ABD'de Columbia Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, ülke genelinde pek çok üniversiteye yayıldı. Bazı kampüslerde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi söz konusu olurken, şimdiye kadar genel olarak 400'den fazla öğrenci Gazze'deki katliama karşı çıktığı için gözaltına alındı.

EYLEMLER GEORGETOWN VE GEORGE WASHİNTON ÜNİVERSİTELERİNE DE SIÇRADI

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemlerine başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Georgetown ile George Washington üniversitelerinde bazı öğrenciler, sabah saatlerinde kampüslerinin bahçesinde toplanmaya başladı.Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkilerini ortaya koyan öğrenciler, daha sonra toplu halde George Washington Üniversitesi (GW) kampüsüne doğru yürümeye başladı. Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

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GW güvenlik görevlileri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak öğrenci temsilcilerine sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 arasında kampüste gösteri yapabileceklerini ve bu saatler dışında gösteri izin verilmeyeceğini bildirdi. Bahçede çadır kurmak üzere hazırlık yapan öğrencilerin sayısının artması ve diğer üniversite kampüslerinde olduğu gibi eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

GÖSTERİLERİN BAŞLADIĞI COLUMBİA ÜNIVERSİTESİNDE İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ülkede üniversite eylemlerinin yayılmasına önayak olan Columbia Üniversitesini ziyaret etti. Johnson, kampüsteki Filistin'e destek gösterilerini "nefret ve antisemitizm" şeklinde niteleyerek, protestoları sonlandıramaması durumunda Rektör Nemat Minouche Shafik'in istifa etmesi çağrısında bulundu.

Kampüsteki protestoların kontrol altına alınmaması durumunda Başkan Joe Biden'ın yetkisini kullanarak Ulusal Muhafızları devreye sokması gerektiğini savunan Johnson'ın konuşması sık sık öğrencilerin yuhalamaları ile kesintiye uğradı.Columbia Üniversitesindeki Yahudi öğrenciler ise Johnson'ın sözlerini yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını savundu.

TEXAS ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALE

Filistin'e destek gösterisi düzenleyen ABD'deki Texas Üniversitesi öğrencilerine güvenlik güçleri sert müdahale etti. İsrail karşıtı gösteriye katılan 200 kadar öğrenci üniversitenin Austin yerleşkesinde toplandı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi, daha sonra toplam 34 kişiyi gözaltına alırken, atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Polisin "dağılın" uyarılarına rağmen üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam eden öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı. Texas Valisi Greg Abbott ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kalabalık dağılana kadar protestocuların gözaltına alınmaya devam edileceğini kaydetti. Abbott, "Bu protestocuların yeri hapishane. Texas'ta antisemitizme müsamaha gösterilmeyecektir, nokta. Texas'taki herhangi bir üniversitede nefret dolu, Yahudi karşıtı protestolara katılan öğrenciler okuldan atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

MARYLAND ÜNİVERSİTESİ

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesinden bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı.Yüzden fazla öğrencinin katıldığı ve aralarında farklı din ve etnik kökene mensup öğrencilerin bulunduğu grup, Gazze'de acil ateşkes için sloganlar attı.

GÜNEY CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİ

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesinde polis, öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermedi.Göstericilerin dağılması için uyarılarda bulunan polis, gün içinde halen gösterilerine devam eden bir grup öğrenciyi gözaltına aldı. Polis daha sonra üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapattı.Öğrencilere dağılmaları için 10 dakika süre tanıyan Los Angeles polisi, gösteriye devam eden 93 öğrenciyi "izinsiz gösteri düzenleme" suçuyla gözaltına aldı.

CALİFORNİA BERKELEY ÜNİVERSİTESİ

ABD'deki California Berkeley Üniversitesinde öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve üniversite yönetiminin İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebi ile üniversite kampüsünde "dayanışma kampı" kurdu. Öte yandan, Üniversite Sözcüsü, üniversitenin yatırım politikalarını değiştirmeye yönelik bir planları olmadığını söyledi.

PİTTSBURGH VE BROWN ÜNİVERSİTELERİ

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde öğrenciler, üniversite yönetimini İsrail'i finanse eden kişi ve kurumlarla mali ilişkilerini kesmeye çağırdı.Gösteriyi düzenleyen Sam Weiner, üniversite yönetimi taleplerini karşılayana kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.ABD'deki Brown Üniversitesinden yaklaşık 80 öğrenci, kampüste kamp kurarak üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğini kesmesini talep etti.