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İşte CHP'nin ortağı DEM Parti! Canlı yayında vatana ihanet

Yeniakit Publisher
2024-03-09 09:24:00 -

CHP'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu bebek katili PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de her geçen gün ayrı bir skandal yaşanıyor. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi aklamaya çalışan DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, kahraman askerlerimize kurşun sıkan kalleş PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak isteyen DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Demirtaş'ın yerine İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu.

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.

"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.
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TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmıştı. Skandal ifadeler sarf eden Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" şeklinde konuşmuştu.

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Yorumlar

Kocasolak

22 yıldır Türkiye cumhuriyetini yöneten AK parti GÖZ YUMMAMIŞ olsaydı bunlar bu kadar AÇIKTAN ihanet edemezdi. Ben ve benim gibiler AK partiye oy veriyor olmamız alternatiflerin daha kötü olmasından. Ancak bu devran böyle gitmez. CHP Haçlı batının içimize bıraktığı Truva atıdır, o yüzden her parti yok olur ama CHP kurumsallaşmış tek partidir. AK parti de Turgut Özal’ın ANAP gibi Tayyip Erdoğan’dan sonra yok olup gidecektir.

Neco

Bu terörist kadın ve avenesi nerede şu anda.tbmm de millet vekili doğrumu.peki bu teröristler gibi bir coguda sözde Atatürk ün parti CHP'de millet vekilimi tabiki evet.eeee daha ne konuşuyorsunuz.milletin meclisi terörist yatağı olmuş.geri laftan hikayeden başka bir şey değil.
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