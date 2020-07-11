İşte CHP’nin ikiyüzlülüğü

Bodrum Belediyesi’nin, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde yaptığı jet yıkım CHP’nin uyguladığı çifte standardı gözler önüne serdi.Azgın azınlığın yasalara aykırı genişletip saraya çevirdiği villaları günlerdir yıkamayan CHP’li belediyeler, garibanın yuvasını ise ağır iş makineleri ile talan ediyor. “Kaçak yapılaşmalara göz açtırmayacağız” deyip azgınların kaçak saraylarını keserle yıkmaya çalışan CHP’li Bodrum Belediyesi, emekçi bir vatandaşın dairesini dozerlerle dümdüz etti.

CHP’nin çifte standardı

Gazetemiz Akit’in “Garibana dozerle, Özdil’e keserle” başlıklı haberi, Bodrum’dan gelen görüntüler ile bir kez daha teyit edildi. Milyon dolarlık şatafatlı kaçak yapılarına göz yumduğu gerekçesiyle eleştirilen CHP’li Bodrum Belediyesi, son olarak Güvercinlik Mahallesi’ndeki bir binada yıkım çalışmaları başlattı. Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan binanın kaçak yapısını yıkmak için ağır iş makinelerini bölgeye çeken ekipler, izinsiz yapılan eklentileri gün içinde ortadan kaldırdı. Yasal süreçleri tamamlanan yapı ve bölümleri tam 2 dozerle dümdüz eden CHP’li belediye, onlarca belediye personelini yıkım işlemlerinde görevlendirdi. AK Parti’ye küfredenlerin kaçak yapılarından hesap soramayan Bodrum Belediyesi’nin sıradan bir vatandaşın evini yıkmak için adeta seferberlik ilan etmesi tepki çekti. İmara aykırı olduğu gerekçesiyle vatandaşın binbir zorlukla inşa ettiği yapının çift dozerle dümdüz edildiği görüntüler ise CHP’li belediyenin ortaya koyduğu çifte standardı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit, 5 Haziran’da yayımladığı “Garibana dozerle, Özdil’e keserle” başlıklı haberinde, CHP zihniyetinin ayrımcılığını kalem kalem deşifre etmişti. Özdil’in villasına dokunmaktan imtina eden Bodrum Belediyesi, Güvercinlik’te oturan bir vatandaşın imara aykırı yapısını sadece bir gecede temizlemişti. “Ayrımcılık ortadan kalkacak” diye slogan üreten CHP’li Bodrum Belediyesi, 100 yıllık bir köy evini ise 15 dakikada yıkarken, Recep Eren isimli imama ait 25 metrekarelik lojmanı bir saatte dümdüz etmişti. Milyon dolarlık şatafatlı yapılaşmaların milim milim yıkılmaya çalışıldığı CHP’li Bodrum’da Kuyumcular Çarşısı ise 3 saat içerisinde yerle bir edilmişti. Yılmaz Özdil’in ofis diye alıp yazlığa çevirdiği denize sıfır kaçak villayı 15 günde yıkan Bodrum Belediyesi, vatana ihanet suçundan yargılanan firari Can Dündar’ın kaçak villasındaki çardak ve bahçe duvarının yıkım işlemleri tam 8 gün sürmüştü.