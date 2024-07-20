İşte CHP'nin hizmeti: Bolu'da alt geçitler göle döndü!

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak yarım saatlik sürede etkisini yitirdi ancak altgeçitler göle döndü. Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi ve Kürkçüler TOKİ’de bulunan alt geçitlerde birçok araç mahsur kaldı.

Suda mahsur kaldı

Aracıyla alt geçitte mahsur kalan İsmail Çınar, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok. Yağış aniden bastırdı, ben kurtarırım zannettim ama kaldım. Bolu Emniyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Sorun çözülene kadar komiserim bizimle beraber kaldı” dedi. Ayrıca İsmail Çınar, aracının suya düşen plakasını ise dakikalarca aradı.

Öte yandan, Kürkçüler TOKİ alt geçidine motosikletle giren 2 kişi suda mahsur kaldı. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar motosikleti suyun içinde bıraktı. Ekiplerin alt geçitlerde su tahliye çalışmaları sürüyor.