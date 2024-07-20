  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kıbrıs Harekatı’nı İlker Başbuğ’dan dinleyin! Erbakan ve arkadaşları adayı tamamen alacaktı

Dünyaya kritik uyarı: İkinci dalga geliyor

Akdeniz'de gövde gösterisi: Yunan medyası çıldırdı! 'Eyvah Türkler!'

2 kademe birden not artışı! Moody’s hizaya gelince peş peşe açıklama yaptılar

Ünlü profesör 'Burası enteresan' diyerek Türkiye'yi uyardı: Deprem hareketliliği var

“Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu

Ne Irak’ta ne de Suriye’de onlara rahat var! Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Dakikalar içinde şehirlerarası seyahat imkanı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Futbolun CHP'si yine katıp karıştırma peşinde... Bu neyin tehdidi böyle!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam 7 lira aşağıdan dolar
Gündem İşte CHP'nin hizmeti: Bolu'da alt geçitler göle döndü!
Gündem

İşte CHP'nin hizmeti: Bolu'da alt geçitler göle döndü!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:53:57 - 2024-07-20 16:53:56

CHP Belediyesi'nin hizmet verdiği Bolu'da, yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Alt geçitlerde onlarca araba mahsur kalırken vatandaşlar duruma isyan etti.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak yarım saatlik sürede etkisini yitirdi ancak altgeçitler göle döndü. Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi ve Kürkçüler TOKİ’de bulunan alt geçitlerde birçok araç mahsur kaldı.

Suda mahsur kaldı

Aracıyla alt geçitte mahsur kalan İsmail Çınar, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok. Yağış aniden bastırdı, ben kurtarırım zannettim ama kaldım. Bolu Emniyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Sorun çözülene kadar komiserim bizimle beraber kaldı” dedi. Ayrıca İsmail Çınar, aracının suya düşen plakasını ise dakikalarca aradı.

Öte yandan, Kürkçüler TOKİ alt geçidine motosikletle giren 2 kişi suda mahsur kaldı. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar motosikleti suyun içinde bıraktı. Ekiplerin alt geçitlerde su tahliye çalışmaları sürüyor.

'Siz hiç Sami Yusuf konseri veren CHP belediyesi gördünüz mü?'
'Siz hiç Sami Yusuf konseri veren CHP belediyesi gördünüz mü?'

Kültür - Sanat

'Siz hiç Sami Yusuf konseri veren CHP belediyesi gördünüz mü?'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı
CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

Gündem

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!
CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Gündem

CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23