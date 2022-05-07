İşte CHP'nin gerçek yüzü... İmamoğlu'nu eleştirince istifası istendi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ile aynı fotoğrafta yer almasına tepki gösteren CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa'nın partiden istifası istendi.

Söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaşan Duringa şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede."

Duringa başka bir paylaşımında ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor" yorumu için "Murat Ongun Karadeniz halkından özür dilemeli" dedi.

"Siyaset bir oyun sahnesi"

Duringa, eleştirisini paylaştıktan birkaç saat sonra parti tarafından aranıp istifa etmesinin istendiğini açıkladı.

Duruma isyan eden Duringa şunları kaydetti:

"Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlarıyla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE’ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi: siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Durinğa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum."