İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayları!

CnnTürk'teki Gece Görüşü programında konuşan Gazeteci Gürkan Hacır, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle yaptığı toplantıya dair kritik bilgiler paylaştı.

Hacır, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacak isim ile ilgili ''Maliye kökenli, ekonomiyi bilecek, başarı öyksü olacak, bilgi birikimi yüksek, kavgacı olmayacak polemiğe girmeyecek'' kriterlerini açıkladığını ifade etti.

MİTİNG YAPILMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda miting yapılmayacağını, gerekli yerlerde kendisinin konuşacağını ve cumhurbaşkanı adayı olacak ismin polemiğe girmeyeceğini söylediğini belirten Hacır üç ismin öne çıktığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN 3 İSİM

Hacır, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşenve Abdüllatif Şener isimlerinin öne çıktığını ancak en güçlü ismin Büyükerşen olduğunu ve Büyükerşen'in belediyedeki odasını topladığının iddia edildiğini belirtti.

BÜYÜKERŞEN'İ İSTEMİYORLAR

Yılmaz Büyükerşen, yaşı nedeniyle CHP'liler tarafından aday gösterilmek istenmiyor.

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"KESİCİ FAZLA PASİF"

İlhan Kesici'nin ise parti içinde pasif bulunduğu için adaylığına sıcak bakılmadığı yönünde iddialar ileri sürülmüştü.

ŞENER'E SICAK BAKILMIYOR

Bir yerden emir gelmiş gibi, birden AK Parti'ye muhalif bir tutum sergilemeye başlayan Abdullatif Şener ise, sağ kökenli olduğu için istenmiyor. Partililer, sağ görüşlü birisinin adaylığını, "İkinci Ekmeleddin Vakası" olarak yorumluyor.