  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Havada hareketli anlar! ABD bombardıman uçağı için THY yolcu uçağına anons

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında!

ÖTV matrahında güncelleme yapıldı! Elektrikli araçların önünü açan düzenleme

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması

2024'de de başımıza bela olacaklar! Dünya 9.5 trilyon dolarlık saldırıya maruz kalacak

ABD dünyayı ayağa kaldıracak F-35 kararını duyurdu! Aslında her şey Türkiye'nin uçaklarını çalmalarıyla başladı

2022 ve 2023 öngörüleri tutan Muhyiddin İbnü'l-Arabî'den korkutan 2024 tahmini! Öyle şeyler olacak ki...

Ece Güner istifa etti

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

Şeyh Nazım Kıbrısi'nin uyarısı yeniden yayıldı: Deprem olacak! O ilde durmayın, acilen kaçın
Siyaset İşte CHP'nin Bursa adayı: LGBT'li sapkınlara kota açan Mustafa Bozbey!
Siyaset

İşte CHP'nin Bursa adayı: LGBT'li sapkınlara kota açan Mustafa Bozbey!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 20:50:00 - 2023-12-14 20:53:01
İşte CHP'nin Bursa adayı: LGBT'li sapkınlara kota açan Mustafa Bozbey!

CHP Parti Meclisi kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey olarak belirlendi. 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilen Bozbey, mahalle komitelerinde LGBT'li sapkınlar için kota açması nedeniyle tepki toplamıştı.

CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey seçildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde de Bursa’da aday gösterilen Bozbey seçim kampanyasına başladı.

LGBT kotası getirmişti

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde mahalle komitelerine 5'te 1 oranında LGBT kotası getirmişti. Bu uygulamaya CHP'li köylüler, "Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli?” şeklinde isyan etmiş ve kotayı doldurmak için eşcinsel aramaya koyulmuştu.

5’te bir kotayı doldurabilmek için seferber olan CHP’liler, mahalle komitelerinde çalışacak eşcinsel bulup, ikna etmeye çalışmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cinsiyetsiz tuvalet uygulaması getirmişti

Yine CHP’li Nilüfer Belediyesi Başkanlığı döneminde Mustafa Bozbey, 2017'nin yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te, cinsiyetsiz tuvalet uygulamasıyla da tepki çekmişti.

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı
CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Siyaset

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi
'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi

Gündem

'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış
Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Gündem

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

Gündem

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

Gündem

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

CHP’de Şeyh Sait kavgası!
CHP’de Şeyh Sait kavgası!

Siyaset

CHP’de Şeyh Sait kavgası!

CHP'li İBB, Gazzeli çocuklar için yapılacak eyleme engel oldu!
CHP'li İBB, Gazzeli çocuklar için yapılacak eyleme engel oldu!

Gündem

CHP'li İBB, Gazzeli çocuklar için yapılacak eyleme engel oldu!

CHP'li İstanbul'da artık ölmek de lüks! İmamoğlu'ndan mezar yerlerine dev zam
CHP'li İstanbul'da artık ölmek de lüks! İmamoğlu'ndan mezar yerlerine dev zam

Gündem

CHP'li İstanbul'da artık ölmek de lüks! İmamoğlu'ndan mezar yerlerine dev zam

{relation id:1812423 slug:'chpden-adayligi-konusuluyordu-muharrem-inceden-istanbul-karari'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23