İşte CHP'nin Bursa adayı: LGBT'li sapkınlara kota açan Mustafa Bozbey!
CHP Parti Meclisi kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey olarak belirlendi. 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilen Bozbey, mahalle komitelerinde LGBT'li sapkınlar için kota açması nedeniyle tepki toplamıştı.
CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey seçildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde de Bursa’da aday gösterilen Bozbey seçim kampanyasına başladı.
LGBT kotası getirmişti
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde mahalle komitelerine 5'te 1 oranında LGBT kotası getirmişti. Bu uygulamaya CHP'li köylüler, "Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli?” şeklinde isyan etmiş ve kotayı doldurmak için eşcinsel aramaya koyulmuştu.
5’te bir kotayı doldurabilmek için seferber olan CHP’liler, mahalle komitelerinde çalışacak eşcinsel bulup, ikna etmeye çalışmıştı.
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Cinsiyetsiz tuvalet uygulaması getirmişti
Yine CHP’li Nilüfer Belediyesi Başkanlığı döneminde Mustafa Bozbey, 2017'nin yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te, cinsiyetsiz tuvalet uygulamasıyla da tepki çekmişti.
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