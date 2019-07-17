İşte CHP'nin algı operasyonlarının perde arkası!

FETÖ'ye her fırsatta kol kanat geren ve terör örgütüne karşı atılmak istenen her adıma ket vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışı, CHP'nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını akıllara getirdi.

A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'nin tavrının bölgemizde hesabı olan küresel güçlerin işine yaradığı belirtti.

"CHP Türkiye'nin önceliğini koruyan politikalardan uzak"

CHP'nin algı operasyonları hakkında konuşan Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "CHP'nin sürekli olarak devletin yürüttüğü politikaları karşı tutunduğu tavırları anlamak değil. Mesela, CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 almaması gerektiği konusunda bir tek ilan vermediği kaldı. CHP'nin Türkiye'nin ulusal çıkarları ile çok örtüşen bir politika izlemediğini maalesef söylemek zorundayız. CHP'nin artık Türkiye'nin önceliğini koruyan bir pozisyon alması çok önemli. Ama maalesfe görüyoruz ki CHP'den bu anlamda bir adım görülemiyor. Bu da bölgede olan küresel güçlerin işine yarıyor" dedi.

CHP'nin FETÖ ile olan ilişkisine dair detaylar

ABD imamıyla görüşme - 26 Ocak 2012

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. (12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

Darbe öncesi ziyaret - 2 Aralık 2013

CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı. (14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

Yasadışı kayıtları dinletti - 9 Şubat 2014

FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi. 20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. (5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

Sızdırılan gizli görüşmeler - 19 Mart 2014

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi. 27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

MİT TIR'ları manşeti - 30 Mart 2014

Yerel seçimler yapıldı. 17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı. 27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı. (12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

Kaset skandalı - 7 Mayıs 2010

FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı. 10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi 12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı. 16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi. (15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.