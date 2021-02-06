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Gündem İşte CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi
Gündem

İşte CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi

CHP’de art arda gelen istifalar, Genel Merkez'de paniğe neden oldu. Kulislere göre; CHP'deki muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, istifaların durması için 3 maddelik bir talep listesi sundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:04:00 -
İşte CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi

CHP’de 3 milletvekilinin istifa etmesi, Yalova başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen istifalar, CHP Genel Merkezi'nde paniğe neden oldu. CHP’li muhalif isimler ile Genel Merkez arasında da diplomasi trafiği başladı.

Kulislere göre, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler, istifaların durması için 3 maddelik bir talep listesi sundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Muhaliflerin 3 talebi buna göre; tüzükte değişiklik yapılması istenen 3 madde şöyle sıralandı;

- Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri seçecek

- CHP Genel Başkanını parti üyeleri seçecek

- Seçimlerde başarısız olan genel başkan istifa edecek

Kılıçdaroğlu, randevu verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde CHP'deki muhalif isimlerle görüşmek üzere anlaştı.

CHP Genel Merkezi'nde yapılması planlanan görüşmede, karşılıklı talepler masaya yatırılacak.

İstifa dalgası geliyor

Bu görüşmelerden anlaşma çıkmaması durumunda binlerce üye istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine katılacak.

Muharrem İnce de CHP'den istifa için bu görüşmelerin sonucunu bekliyor.

Katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talepler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

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