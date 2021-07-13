İşte CHP zihniyetinin arzuladığı gençlik bu! Kadıköy’de gece gece içip yüksek müzik eşliğinde kilisede tepindiler!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı kademeli normalleşme ile 1 Temmuz’dan itibaren mekanlarda gece 24:00’dan sonra canlı müziğin yasaklandığını açıklamıştı. Çoğunluğu CHP’li azgın muhalefetin, kapanma döneminde içki satışlarının yasaklanmasını şiddetle protesto ettiği hafızalardaki yerini korurken, CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İstanbul Kadıköy’de, Surp Takavor Kilisesi’nde alkolik şahıslarca provokatif bir eylem gerçekleştirildi. Üç ayyaş, kilise duvarının üzerine çıkıp müzik eşliğinde tepindi.

Tepki yağdı

Söz konusu eylemin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepkilere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi. Bölgede ikamet eden birçok vatandaş ise her gün kilise önünde toplanan kalabalığın içki içip yüksek sesli müzik eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar dans ettiğini ve bundan şikayetçi olduklarını söyledi. Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili Hasan Turan da, şunları dile getirdi:

Camiye de saygısızlar

“Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Bir grup kendini bilmezin güya müzik yasağını protesto etmek için gece yarısı Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi kapısındaki duvara çıkıp yaptıkları saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Her nahoş olayda hükümeti suçlayan çevrelerin CHP’li Kadıköy’de bir grubun içtikleri içkinin etkisinde bir mabedin girişinde böyle bir harekette bulunmasını görmemezlikten gelmesi çifte standarttan öte aymazlıktır. Hiçbir inanca saygı göstermeyen, inançlarla dalga geçen, özgürlüğü sadece kendileri için isteyen bu güruh toplumumuzun yüz karasıdır. Camilerde çav bella çalındığında alkış yapanların, bunu normal karşılamaları milletimizin değerlerine olan yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Kadıköy gibi ‘modern-çağdaş’ bir ilçede bu rezaletin yaşanması kimin ne kadar hoşgörü ve anlayışlı olduğunu yansıtmaktadır. Bu yaşanan tatsız hadise yerleşim yerlerinde, meskun mahallerde gece 24’den sonra müzik yasağının da ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Yüksek sesle müzik dinlemek başkalarının haklarına saygısızlıktır. Bunun Kadıköy gibi bir ilçemizde vuku bulması da manidardır.” AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu ise, şunları ifade etti:

CHP iyi düşünmeli

“Bizim için hangi dini mabet olursa olsun bu tip hareketler o ibadethaneye hakaret olur. Böyle bir girişimin Kadıköy gibi bir yerde gerçekleşmesi de ayrı bir ironidir. CHP her fırsatta, her şeyin serbest bırakılması yönünde açıklamalar yaptı. Bu yüzden böyle kişiler bu tür ahlaksız, edepsiz girişimlerde bulunuyorlar. Bu davranışı kınıyorum. CHP elini vicdanına koyup yeniden kendini sorgulamalıdır. Biz gece yarısından sonra müziği yasaklarken bu tür olaylar yaşanmasın, insanlar birbirini rahatsız etmesin diye uğraştık. CHP bu tür davranışları tasvip ediyorsa hâlâ karşı çıktığı şeyleri savunuyorsa olay ortadadır. Artık iş milletimizin takdirine kalmıştır.”

Beraberliğe gölge

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de şunları kaydetti: “Bu eylemin CHP’nin kalesi olarak gösterilen Kadıköy’de olması çok manidardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 15. yıl dönümü dolayısıyla ve Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyaretinde evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaretinden insanlarımız tek yürek olmuş durumdalar. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğini zedelemek adına bu tür girişimler planlanıyor. Yoksa ülkemizde kimsenin farklı dine mensup insanlarla ve onların ibadethaneleri ile ilgisi olmaz bu tür eylemlere girişmezler.”

