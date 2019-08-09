İşte CHP zihniyeti! Vatandaş kurban kesmesin diye maaşları yatırmadı
Bayram öncesinde emekli ve memurların ikramiyeleri/maaşları hesaplarına yattı. Bu durum birçok vatandaşın kurban ibadetini rahat bir şekilde gerçekleştirmesine vesile oluyor. AK Parti hükümetinin sunduğu birçok yenlik ve kolaylığa karşın, akıllara eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay geldi. CHP'li Moğultay, görev yaptığı dönemde, vatandaşlar kurban kesmesin diye maaşlarını bayram sonrasına erteleyerek büyük bir skandala imza atmıştı.09 Ağustos 2019 Cuma 22:48
Yeniakit.com.tr
Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de memur ve emeklilerin maaşları ödendi. Vatandaşlar farz olan kurban ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirecek. Yaşanan durum yıllar öncesindeki CHP zihniyetinin İslam dinini hedef alan politikasını akıllara getirdi. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın 'Kurban Bayramı' çıkışı hafızalarımızdaki tazeliğini halen koruyor.
Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Moğultay, emeklilere verilen maaşın ödenmeyeceğini belirterek, "Size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim. Çünkü benden alacağınız maaşlarla gidip kurban keseceksiniz, maaşınızı bayramdna sonra vereceğim" demişti.
AK Parti'de maaşlar bayram öncesi yatıyor
2002 öncesinde CHP'li Moğultay emekliler 'Kurban almasın' diye maaşlarını engellerken AK Parti ise maaş ve ikramiyeleri, bayram öncesinde yatırıyor. Hatta geçtiğimiz senenin Ramazan Bayramı'nda maaşlar gününden önce hesaplara geçmişti.
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