İşte CHP ve Kılıçdaroğlu demokrasisi... "Mikrofonu kesiyoruz" deyip sesi kapattılar

Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde ortaya çıkan özel görüntülerinin ardından görevinden istifa etmişti. İstifa kararının ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, önce bu göreve aday olmayacağını söylese de kararını değiştirip CHP Genel Başkanlığına aday olarak partinin başına geçmişti.

Aradan yıllar geçti. Deniz Baykal'ın görüntülerinin ortaya çıkmasından FETÖ'nün parmağının olduğu anlaşıldı. O dönem görev yapan bazı polisler hakkında davalar açıldı, soruşturmalar sürüyor. Yaşananlar halen hafızalarda.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaşananlar tekrar gündeme getirildi.

Kürsüye çıkan CHP'li Nuriye Berberoğlu, "Tıpış tıpış yürümeyi tercih eden delegeler, nasılsınız? İyi misiniz? Halinizden memnun musunuz? Aranızda mutluyum, memnunum diyen varsa eğer, 30 yıldır iktidar olamayan partimizde, bu arkadaşları mutlu kılan nedir diye sorgulamamız lazım." diyerek sözlerine başladı.

Kasetle ilgili görüntüleri size kim servis etti

CHP'nin muhalif ismi "Bu kürsüden Genel Başkan'a sormak istediklerim var. Partimiz, uluslararası bir operasyona maruz bırakıldı. O operasyona konu kaseti, Erdoğan'a izletirken aldıkları görüntüyü size kimlerin nerede servis ettiğini açıklamadınız.

Telefonları kapatıp yatta kiminle görüştü

2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala, siyasi trafiğin en yoğun günlerinde Kalamış Yat Limanı'nda beraberinizdekilerin tüm telefonlarını kapatarak katıldığınız yat gezisinde..." dedi.

Kurultay yönetimi, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin artması üzerine mikrofonun sesini kapadı.

Israr üzerine yeniden konuşmaya başlayan Berberoğlu, "Katıldığınız yat gezisinde kimlerle görüştüğünüzü açıklamadınız. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktu dediniz. Ama Saray'a giden vekili açıklamadınız. Sizin bu görüşmeden haberdar olduğunuz izlenimini yaratacağını düşünmediniz mi?" dedi.

Bu sırada "Lütfen keselim" diye bağıranlar oldu.