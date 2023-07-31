İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " yalanıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi.

Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK Partili seçmene hakaret etti

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "

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CHP'liler bölgedekiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı

Öte yandan bölgeye giden CHP heyeti peş peşe skandallara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.

"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü keserek "Arabaya değil, barikata" sloganları atıldı.

Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır rezillik çıkardı

CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren bir kadına, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün." dedi. Tanal daha sonra ise bir jandarmayı 'eşkıya' diyerek kovaladı.

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır ise kendisine tepki gösteren vatandaşa parmak sallayıp tehdit etmişti.