  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret
Medya

İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Yeniakit Publisher
2023-07-31 15:50:00 -
İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Akbelen Ormanları'nın katledildiğine dair algı operasyonu başlatan muhalefet bölgede kışkırtıcı faaliyetlerde bulunurken CHP yandaşı Can Ataklı, AK Partili seçmene hakaretlerde bulundu.

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " yalanıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi.

Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK Partili seçmene hakaret etti

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'liler bölgedekiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı

Öte yandan bölgeye giden CHP heyeti peş peşe skandallara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.

"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü keserek "Arabaya değil, barikata" sloganları atıldı.

Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır rezillik çıkardı

CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren bir kadına, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün." dedi. Tanal daha sonra ise bir jandarmayı 'eşkıya' diyerek kovaladı.

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır ise kendisine tepki gösteren vatandaşa parmak sallayıp tehdit etmişti.

CHP'li Sarıgül'ün maskesi düştü! Dün 'ağaç katliamı' provokasyonu bugün deniz sefası
CHP'li Sarıgül'ün maskesi düştü! Dün 'ağaç katliamı' provokasyonu bugün deniz sefası

Siyaset

CHP'li Sarıgül'ün maskesi düştü! Dün 'ağaç katliamı' provokasyonu bugün deniz sefası

CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması
CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

Siyaset

CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

Akbelen'de CHP'li Mahmut Tanal rezilliği! İşi jandarma kovalamaya kadar götürdü
Akbelen'de CHP'li Mahmut Tanal rezilliği! İşi jandarma kovalamaya kadar götürdü

Gündem

Akbelen'de CHP'li Mahmut Tanal rezilliği! İşi jandarma kovalamaya kadar götürdü

İçişleri Bakanlığından ortalığı karıştıran CHP’li Mahmut Tanal’a tepki
İçişleri Bakanlığından ortalığı karıştıran CHP’li Mahmut Tanal’a tepki

Gündem

İçişleri Bakanlığından ortalığı karıştıran CHP’li Mahmut Tanal’a tepki

Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!
Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!

Siyaset

Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus
CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Gündem

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23