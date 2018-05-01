İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - CNN Türk'de Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında erken seçim stratejileri ve adaylık tartışmaları masaya yatırıldı.

İŞTE CHP-SAADET PARTİSİ VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI!

Programın konuklarından Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk, Saadet Partisi'nin yaptırdığı bir anketi açıkladı.

Kemal Öztürk, CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranının yüzde 32 olduğunu ve CHP'nin İYİ Parti'yle ittifak yapmak istememesinin nedeninin, CHP ve MHP'den İYİ Parti'ye oy geçişi yaşanması ihtimali olduğunu söyledi.

'CHP'YE OY VERMEYİ GÜNAH SAYAR!'

Kemal Öztürk'ün canlı yayında şu sözleri dikkat çekti: 'Saadet Partililer CHP'ye oy vermeyi günah sayar. Ülkeyi bu kötü gidişattan kurtaracak tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.