  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!

Cemil Kılıç ayet inkar edip Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'ni hedef aldı!

En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD göklerde: ASELSAN mühendisleri pilotlarımızın emrinde

Binlerce kişi ağa takıldı! Android kullananlara büyük tuzak

Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı! O anlar anbean kaydedildi

İslam Memiş’ten parayı oraya yatıranlara uyarı: Dikkat edin canınız fena yanacak

Faruk Akşit ilk kez duyurdu! Kızılelma'ya takılan yerli motorun gücünü duyan Ukraynalılar bakın hemen ne yaptı

2023 model Tofaş Şahin Türkiye’ye geldi! Fiyatı bomba

Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık
Siyaset İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi
Siyaset

İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:57:00 -
İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Susurluk Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Murat Kula, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sapkını Ebrar Karakurt'un adının ilçedeki bir cadde ya da sokağa verilmesini önerdi.

Eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt, son hamleleriyle CHP'li büyüklerinin gözüne iyice girdi.

Susurluk Belediyesi'nin CHP’li üyesi Murat Kula, sapkın Ebrar Karakurt’un adının ilçede uygun görülecek olan bir sokağa ya da caddeye verilmesini önerdi.

Kula, Meclis'e sunduğu önergesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP'li sapkınlık sevici üye şu ifadeleri kullandı:

Bu galibiyette elbette hepsinin payı büyük, ancak bir kişinin bizim için önemi diğerlerinden fazla. Bu süreçte hem en çok saldırıya uğrayan, yıpratılan buna karşın dik duran isim olması ve her türlü yıpratıcı kampanyaya rağmen canla başla oynayıp ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın göbeğinde dalgalandıran hemşerimiz Ebrar Karakurt’un isminin ilçemizde bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisimize önerge sundum. Konu ilgili komisyona havale edildi takipçisiyim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!
Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Siyaset

Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı!

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!
Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!
CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

Gündem

CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

Bu leke ne zaman temizlenecek?
Bu leke ne zaman temizlenecek?

Gündem

Bu leke ne zaman temizlenecek?

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!
Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Gündem

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!
Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Gündem

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23