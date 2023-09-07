İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt, son hamleleriyle CHP'li büyüklerinin gözüne iyice girdi.

Susurluk Belediyesi'nin CHP’li üyesi Murat Kula, sapkın Ebrar Karakurt’un adının ilçede uygun görülecek olan bir sokağa ya da caddeye verilmesini önerdi.

Kula, Meclis'e sunduğu önergesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP'li sapkınlık sevici üye şu ifadeleri kullandı:

Bu galibiyette elbette hepsinin payı büyük, ancak bir kişinin bizim için önemi diğerlerinden fazla. Bu süreçte hem en çok saldırıya uğrayan, yıpratılan buna karşın dik duran isim olması ve her türlü yıpratıcı kampanyaya rağmen canla başla oynayıp ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın göbeğinde dalgalandıran hemşerimiz Ebrar Karakurt’un isminin ilçemizde bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisimize önerge sundum. Konu ilgili komisyona havale edildi takipçisiyim.

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