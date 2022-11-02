İşte CHP işte samimiyetsizlik! Bakan Bozdağ'ın "başörtüsü" ziyaretinden "ret" sonucu çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti. Ziyaretten sonra konuşan CHP'li Engin Altay, AK Parti tarafından hazırlanan Anayasa teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti iktidarının önünü açtığı başörtüsü serbestliği üzerinden yaptığı çıkışın samimiyetsizliği ispatlandı.
Kılıçdaroğlu, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız." demiş ve bu sözlerinden sonra kendi yandaşlarının hedefi haline gelmişti.
"Teklifin içinde olmayacağız"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti.
Ziyaretten sonra açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliğini şu ifadelerle ortaya koydu:
AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik.
Siyaset
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