İşte CHP-HDP kardeşliği

Mustafa Sönmez'in 24 Haziran'daki olası sonuçları değerlendirdiği tweetine yorum yapan HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, muhalefetteki partileri kastederek, "Birlikte kazanacağız" dedi.

Bu yorumu gören CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Hemşehrime katılıyorum" ifadesini kullandı.

Sönmez Twitter'dan, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere ilişkin olarak şu yorumu yaptı:

"CHP ve müttefikleri yüzde 42 alır HDP barajı geçerse, AKP tarafı TBMM de çoğunluk olamıyor, kaybediyor. 24 Haziran akşamı bu sonuç alınırsa 2. turda, 'Meclis, Cumhurbaşkanı uyumu' için Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olma ihtimali yüksek (Muharrem) İnce’nin şansı artar. İnce’ye HDP seçmeni de oy verir HDP, mutlaka barajı geçmeli."

Bu tweet üzerine yorum yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen"Hesap ortada. Ya birlikte kazanacağız. Ya birlikte kazanacağız" diye yazdı.

Bilgen'le Sarıkamış'tan hemşehriliği olan Aykut Erdoğdu da Bilgen'in bu yorumunu, "Hemşehrime katılıyorum..." diyerek paylaştı: