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İşte CHP belediyeciliği! Sokakta yürürken betona saplandılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldükten sonra hiçbir uyarı levhası koymadan öylece bırakılan kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre derinlikteki çukura gömüldü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:42

Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek  batma anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi.

Rana Köyhan ve Rehin Çopur adlı iki kadın hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Kadınlar sokakta yürürken bir anda yeni dökülmüş betonun içine gömüldü. Olayı gören çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Kadınlar betonun içinden çıkarıldı. Sokakta elektrik hatlarında güçlendirme çalışması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından beton döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar, dökülen betonun etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

"Fizik tedaviye gidiyorduk"

Rana Köyhan , "Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük. Hiçbir koruma yok. Arkadaşımın dizi kırık. Fizik tedaviye gidiyorduk" dedi. Olayı gören bir mahalle sakini ise, " Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yürürken normal asfalt diye bastılar" diye konuştu.

Olay yerine polis ekipleri ve zabıta istendi. Kazıda çalışma yapan sorumlu bir kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında iki kadının yolda yürümesi ardından beton dökülmüş alana bellerine kadar girmeleri, daha sonra vatandaşlar tarafından kurtarılmaları ve kazı yapan görevlilerin beton dökülen alanın etrafına güvenlik bariyeri çekmesi görülüyor.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
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  4. yürürken betona gömüldüler
  5. CHP Belediyesi
  6. CHP belediyeciliği
  7. Rana Köyhan
  8. Rehin Çopur

YORUM YAZ

  • Mustafa AlbayMustafa Albay33 dk önce
    Ama yine de oylar Ce Ha Pe'ye. İsterse b*ka gömülsünler..
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 34 dk önce
    Burada belediye ye mahekemeye verip tazminat davası açılmalı. Burada milletbilgilendirilmeli vedebu konuda yardımcı olunmalı.
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