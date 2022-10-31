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Siyaset İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parçanın temini 8 hafta sürüyor
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parçanın temini 8 hafta sürüyor

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro durağında yaşanan arızalarda, yedek parçanın yurt dışından temin edildiğini belirtirken, temin süresini ise 8 hafta olarak duyuruyor. Ankaralılar, geçtiğimiz dönemde 1 hafta süren yedek parça temini için CHP'li ABB'nin işbilmezliği sebebi ile haftalarca mağdur oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 18:33:00 -
İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parçanın temini 8 hafta sürüyor

 Yeniakit.com.tr 

20 yıl önce belediye otobüslerinin bile yedek parçası yurt dışından 1 haftada getirilirken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi metronun yürüyen merdiveni için yedek parçayı 8 haftada getiremiyor.

Ankara Ulus metro durağında, yürüyen merdiven arızası için arızanın yaşandığı noktaya levha asan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, arızanın yaşandığı yedek parçayı 6-8 hafta içinde getirebileceğini belirtti.

İşte CHP belediyeciliği

On yıllardır AK Parti yönetimindeki Ankara'da arızalar, yedek parça getirme süresi ile birlikte maksimum 2 haftada tamir edilirken, CHP yönetimi ise sadece yedek parçayı 8 haftada getirebiliyor.

Ulus metro durağındaki gibi birçok durakta yürüyen merdiven arızası yaşanırken, belediye yetkilileri tarafından arızanın yaşandığı noktalara aynı levha asılıyor.

Levhada yer alan ifadeler ise şöyle:

Sayın yolcularımız, ekipmanımız geçici süre ile servis dışıdır. Tamiri için gereken malzeme yurt dışından temin edilmekte olup tedariki 6-8 hafta arasında süre almaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

 

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