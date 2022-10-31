İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parçanın temini 8 hafta sürüyor

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20 yıl önce belediye otobüslerinin bile yedek parçası yurt dışından 1 haftada getirilirken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi metronun yürüyen merdiveni için yedek parçayı 8 haftada getiremiyor.

Ankara Ulus metro durağında, yürüyen merdiven arızası için arızanın yaşandığı noktaya levha asan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, arızanın yaşandığı yedek parçayı 6-8 hafta içinde getirebileceğini belirtti.

İşte CHP belediyeciliği

On yıllardır AK Parti yönetimindeki Ankara'da arızalar, yedek parça getirme süresi ile birlikte maksimum 2 haftada tamir edilirken, CHP yönetimi ise sadece yedek parçayı 8 haftada getirebiliyor.

Ulus metro durağındaki gibi birçok durakta yürüyen merdiven arızası yaşanırken, belediye yetkilileri tarafından arızanın yaşandığı noktalara aynı levha asılıyor.

Levhada yer alan ifadeler ise şöyle:

Sayın yolcularımız, ekipmanımız geçici süre ile servis dışıdır. Tamiri için gereken malzeme yurt dışından temin edilmekte olup tedariki 6-8 hafta arasında süre almaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.