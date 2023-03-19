İşte CHP ahlakı(!) Yağcılığın da bir sınırı olmalı

" 'Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından en çok nemalanan kimlerdir?' sorusuna verilecek cevapların en başlarında kuşkusuz Başkanvekili Mustafa Özuslu ile danışmanı Güven Eken gelir" ifadelerini kullanan Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, söz konusu isimlerin Soyer'e yaptığı ve "yağcılık" sınırlarını zorlayan övgülerine yer verdi.

Gülenç, "Yağcılığın bu kadarı da fazla" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

" "Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından en çok nemalanan kimlerdir?" sorusuna verilecek cevapların en başlarında kuşkusuz Başkanvekili Mustafa Özuslu ile danışmanı Güven Eken gelir.

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Özuslu, İzmir Doğalgaz şirketinden, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden ve Karşıyaka Kent A.Ş'den maaşa bağlandı.

Kent A.Ş'den gelen para bizim haberlerimizin ardından kesilse de diğer iki yerden para almayı yıllardır sürdürüyor.

Mevzuata göre hakkı bulunmamasına rağmen kendisine korsan makam arabası bile tahsis ediliyor. Belediyeye ait Marina İzmir'deki restorandan çıkmadığı ve bol bol viski içtiği de basına yansıdı.

ÖVGÜ SINIRLARINI ZORLUYORLAR

Güven Eken ise, belediye içinde adeta bir imparator gibi... Danışman maaşının yanı sıra İZDOĞA şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak da maaş alıyor.

İzmir Planlama Ajansı'nın da başkanı.

Hatta Soyer, yakın dostu Eken'in başında olduğu bu kuruluşlar için Mimar Kemalettin Caddesi'nin yanındaki Çukur Han'ı da kiralayıp kendisinin hizmetine verdi. Eken, şu an belediyenin ikinci adamı... Tabii, belediyenin nimetlerinden bu kadar faydalanınca iki ismin bunları kendilerine sağlayan Soyer için söyledikleri de "övgü sınırlarını" çok aşıyor.

"SOYER İÇİN ÖLÜRÜM" ÇIKIŞI

Özuslu, daha önce basına "Soyer ile ölüme bile giderim. Ortaya koyduğu irade ve projeler aslında Tunç Başkanı unutulmaz bir belediye başkanı olmaya doğru götürüyor. 'Efsane' kelimesini çok sevmem ancak büyük bir başkan olma yolunda" demişti.

"50 YILDA BİR GELEN LİDER!"

Şimdi de Eken çıkmış, Soyer'i hem de iktisat kongresi isimli etkinlikte katılımcıların önünde yıkamış yağlamış. Eken, "Sevgi olmadan dünyada hiçbir şeyi değiştiremeyiz.

Bir şehri aşkla yöneteceğim diyen ve 50 yılda bir gelen bir lider İzmir'i yönetiyor" demiş... Koskoca adamların düştüğü hale ve ettiği laflara bakar mısınız?

Yağcılığın da bir sınırı olmalı... (...)"