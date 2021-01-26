  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Chelsea'nin yeni teknik direktörü
Spor

İşte Chelsea'nin yeni teknik direktörü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Frank Lampard'ın yerine Thomas Tuchel'in teknik direktörlük görevine getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:48:00 -
İşte Chelsea'nin yeni teknik direktörü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'
Siyaset

Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Yazar Zülfü Livaneli'nin yıllar önce bir gazetede kaleme aldığı başkanlık sistemini öneren ya..
Dilipak
Gündem

Dilipak "özerklik" hakkında net konuştu: Kürdistan mevzusu...

Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak özerlikle meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO Irak Misyonu'nda yapılacak göreve ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay