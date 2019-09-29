İşte çağımızın amansız hastalığı! Karikatürlerle hazırlanmış bir video, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını gözler önüne seriyor.

Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını gözler önüne seren bir videoda resmedilen çizimler dikkat çekti. Videodaki karikatürler, yaşadığımız modern çağın hastalığını acı bir haykırış olarak değerlendirildi.

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