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İşte çağımızın amansız hastalığı!

Karikatürlerle hazırlanmış bir video, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını gözler önüne seriyor.

29 Eylül 2019 Pazar 02:17

Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını gözler önüne seren bir videoda resmedilen çizimler dikkat çekti. Videodaki karikatürler, yaşadığımız modern çağın hastalığını acı bir haykırış olarak değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 02:17
  1. modern çağın hastalığı
  2. Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı

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