  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Burak Yılmaz için sahalara dönüş tahmini
Spor

İşte Burak Yılmaz için sahalara dönüş tahmini

Lille Teknik Direktör Christophe Galtier, sakatlığı sebebi ile Lille ile 11 maçtır sahaya çıkamayan Burak Yılmaz için Monaco maçıyla birlikte formasına kavuşabileceğini umduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:06:00 - 2021-03-04 18:08:27
İşte Burak Yılmaz için sahalara dönüş tahmini

Fransız ekibi Lille'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, son olarak takımının Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta da forma giyemedi. Teknik direktör Christophe Galtier ise milli golcünün sahalara döneceği tarihe ilişkin açıklama yaptı.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. 11 maçtır Lille ile maça çıkamayan Burak, son olarak Marsilya maçında da takımından uzak kaldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Burak'tan bahsettiğimizde, en iyi golcümüzün 11 maçtır bizimle olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Genç oyuncular üzerindeki etkisini biliyoruz. Atletik yeteneği olan bir alan oyuncusu Burak. Burada onsuz olsak da Monaco maçında döneceğini umuyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlar skandal gelişmeyi duyurdu! Türk gemilerine operasyon yapacaklardı
Dünya

Almanlar skandal gelişmeyi duyurdu! Türk gemilerine operasyon yapacaklardı

Doğu Akdeniz'de İrini misyonunun provokasyonları devam ederken Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, geçen ay Türk..
ABD’den Türkiye’ye Mk41 VLS ambargosu
Teknoloji

ABD’den Türkiye’ye Mk41 VLS ambargosu

Türkiye'nin savunma sanayii projelerini baltalayıp engellemeye çalışan ABD'den skandal bir hamle daha geldi. ABD'nin Mark 41 Dikey Atım Sist..
İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı
Teknoloji

İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında ALTAY Ana Muharebe Tankı (AMT) hakkında önemli açıklamal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay