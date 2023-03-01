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Medya İşte bu muhalefetten bir halt olmayacağının kanıtı! Böyle rezil oldular
Medya

İşte bu muhalefetten bir halt olmayacağının kanıtı! Böyle rezil oldular

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi’nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum" dediğini ifade eden Sarıkaya, aylardır aday bile belirleyemeyen muhalefetten hiçbir halt olamayacağını da ortaya koymuş oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 13:58:00 -
İşte bu muhalefetten bir halt olmayacağının kanıtı! Böyle rezil oldular

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi’nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum" dediğini ifade eden Sarıkaya, aylardır aday bile belirleyemeyen muhalefetten hiçbir halt olamayacağını da ortaya koymuş oldu.

Sarıkaya, turnusol kağıdı işlevi gören yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi’nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum…”

Sözün sahibi en yetkin isim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu…
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TBMM’de dün makamında üç gazeteci olarak sohbet ederken, Perşembe günü aday isminin gündeme gelip gelmeyeceğini konuştuk.

Son dönem siyasi kulislerde aday adının bu toplantıda karara bağlanacağına ilişkin açıklamalara dikkat çekip, yarınki toplantıda aday adının açıklanıp açıklanmayacağını sorduk.

“Sanmıyorum ki açıklansın…” diye söze girdi.

Yine de bir marj bırakıp, “Tabii ki orada 6 liderin birlikte alacağı karara bağlı” diye de sözünü tamamladı…

Nedenini sorduğumuzda ise geçmişten örnek gösterip ekledi:

“Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz...”

YÖNTEMİ KONUŞURUZ

Bu aşamada İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun basın toplantısında “2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek” sözünü anımsattığımızda, “Evet yolda gelirken okudum… Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz…” demekle yetindi.

Bu kararlarının gerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararını açıklama beklentisinin yatıp yatmadığını sorduğumuzda ise yanıtı şöyle oldu:

“Burada bizim adayı açıklamamız konusunda Erdoğan’ın seçim yenileme açıklamasının bir önemi yok... YSK’nın bu konudaki kararı önemli…” (...)"

 

 

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